Китай умудряется закупать нефть у Ирана, не нарушая санкции

Китай продолжает закупать нефть у Ирана после введения санкций со стороны США против Тегерана, сообщает агентство Bloomberg.

«Нефть из Ирана продолжает поставляться в Китай, где ее помещают в так называемое "таможенное хранилище"», - приводит агентство слова источника знакомого с ситуацией, который сообщает, что при этом сырье не пересекает «таможенной границы и не отражается в данных об импорте». СМИ подчеркивает, что закупка миллионов баррелей сырья и загрузка их в хранилища в портах Китая «не обязательно противоречат санкциям».

При этом большая часть нефти из Ирана продолжает оставаться собственностью Ирана, а китайские предприятия владеют лишь некоторым объемом сырья в рамках схемы «нефть в обмен на инвестиции», что не нарушает санкций, сообщает источник.

Агентство также сообщает, что пока нет четкого ответа, являются ли подобные транзакции нарушением санкций, именно поэтому китайские предприятия предпочитают не регистрировать нефть на таможне во избежание проверок.

Напомним, в 2018 году Вашингтон вышел из сделки с Тегераном, возобновив против него все санкции. В США объяснили свою позицию якобы продолжающейся Ираном разработкой ядерной программы.