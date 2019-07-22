Курс доллара: рубль ждет сильных сигналов

Курс доллара снижается на откытии торгов в понедельник на 2 копейки - до 63,00 руб., евро прибавляет 1 копейку - 70,69 руб.

Рубль сохраняет нейтральную динамику, которая наметилась на прошлой неделе.

По мнению, большинства экспертов, на этой неделе ситуация не сильно изменится, рынки, по-прежнему ждут внешние сигналы, прежде всего из США. Между тем, Роман Фролов из Совкомбанка считает, что в ближайшие дни следует ожидать продолжения консолидации рублевых пар в ожидании сигналов не только от ФРС, но и от европейского и российского центробанков. Кроме того, по его мнению, поддержку рублю должны оказать налоговые платежи.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отмечает, что уверенности в том, что ФРС пойдёт на снижение ставки становится меньше, так как его представители пока не говорят об этом уверенно. При этом он подчёркивает, что макроэкономические данные по США создают неоднозначную картину.

«Поэтому, вполне вероятно, что до заседания ФРС движения на рынках если и будут, то совсем незначительные, а рубль останется всё в том же диапазоне, что и на прошедшей неделе», – полагает аналитик.

Примерно того же мнения и эксперты Нордеа-банка, которые считают, что ожидания снижения ключевой ставки от ФРС формируют позитивный фон для рисковых активов, в том числе и для рубля, позволяя ему сохраняться вблизи максимально крепких отметок за последний год. Кроме того, они отмечают, что поддержку рублю продолжат оказывать приближение пика налоговых платежей (25 июля) и выплат крупных дивидендов Газпрома (1 августа).

Прогноз аналитиков Нордеа-банка: рубль в паре с долларом останется в диапазоне 62,5-63,5 до итогам заседания ФРС. В паре с валютой ЕС в рамках следующей недели рубль может попытаться укрепиться по итогам заседания ЕЦБ 25 июля.