Лукашенко назвал виновных в ситуации на Украине

За происходящее на Украине несет ответственность Евросоюз, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с руководителем представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин.

«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина», - цитирует БелТА Лукашенко.

Он также подчеркнул, что украинский народ является «братским для Белоруссии» и не заслуживает того, что сейчас творится в их стране.

«В свое время Евросоюз дал много обнадеживающих сигналов и я вас очень просил бы оказать всяческое содействие стабилизации ситуации на Украине», - продолжил Лукашенко.

Белорусский лидер также напомнил, что у белорусов, украинцев и европейцев один общий дом – Европа, поэтому необходимо, как можно скорее решить эту проблему.

Лукашенко попросил передать «сигнал Европейскому союзу: Украина нуждается в поддержке» и еще раз напомнил, что именно ЕС предложил в свое время пойти Киеву на сближение с Брюсселем, а значит ЕС несет полную ответственность за происходящие на Украине события.