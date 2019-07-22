Минтруд назвал регионы России с самым высоким уровнем безработицы

Ингушетия является регионом России с самым высоким уровнем безработицы, сообщает Роструд результаты своего исследования.

Для составления рейтинга, ведомством был взят за основу коэффициента напряженности, который равен отношению количества безработных к числу вакансий в компаниях определенного региона страны.

На основе этого показателя наиболее напряженная обстановка выявлена на рынке труда в Ингушетии. Коэффициент напряженности на рынке труда в этом регионе равен 118,4. На более чем 24 тысячи неработающих граждан приходится только 206 вакансий, сообщает сайт argumenti.ru.

На втором месте оказалась Чечня с коэффициентом безработицы 23,8, следом идет Дагестан (18,6). В пятерку регионов с самым высоким уровнем безработицы вошли Северная Осетия (6,1) и Республике Тыва (5,2).

Самыми благополучными регионами в плане трудоустройства согласно рейтингу являются Амурская область и Еврейская автономная область, в которых коэффициент безработицы составляет всего 0,1.