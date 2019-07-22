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Названы самые угоняемые в России автомобили

Москва, 22.07.2019

Специалисты страховой компании «Ренессанс Страхование» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей этого года. Наиболее популярной у автоугонщиков является Hyundai Solaris. На втором месте – Kia Rio. Замыкает тройку предпочтения злоумышленников Kia Ceed.

Кроме того, часто угоняют автомобили моделей Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и Kia Optima. При этом отмечается, что в целом по стране угоняют чаще всего бюджетные машины. В Москве и Петербурге ситуация другая. Здесь преступники предпочитают воровать дороги авто, например, такие, как кроссовер BMW X5, седан и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, пишет газета «Известия».

Напомним, по итогам 2018 года, согласно опросу, который был проведён среди страховых компаний, работающий на территории нашей страны, самыми угоняемыми машинами в России стали Toyota Camry и Hyundai Solaris. Далее следуют автомобили таких марок, как Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser. В число самых угоняемых машин 2018 года также вошли и отечественные авто. Это – ВАЗ 2121, ГАЗ и УАЗ Patriot.

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