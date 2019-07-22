Цена на нефть уверенно идет вверх

Мировые цены на нефть утром 22 июля показывают уверенную положительную динамику на новостях с Ближнего Востока, передает Прайм. Интерес инвесторов прикован к инциденту с британским танкером в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сообщается, что на 7.46 по московскому времени фьючерсы на сентябрь нефти марки Brent выросли на 1,2%, составив $63,22 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,72%, до $56,03 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что геополитическая ситуация в регионе может отрицательно сказаться на поставках нефти из региона.

Напомним, 19 июля иранскими вооруженными силами был задержан в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, который маневрировал в территориальных водах Ирана. В настоящее время танкер стоит на якоре у порта Бендер-Аббас.