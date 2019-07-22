Партии Зеленского помощники не нужны

«Сотрудничать в Раде мы сможем со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических рамках, в мировоззрении и в том базовом видении развития нашей страны. Но сейчас говорить о коалиции пока, наверное, не приходится, поскольку все-таки мы видим достаточно неплохие наши результаты, и мы еще не до конца видим результаты наших коллег и оппонентов по Верховной Раде» - заявил Разумков.