Партии Зеленского помощники не нужны

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков дал понять, что партия президента Украины Владимира Зеленского может обойтись без коалиции в новой Верховной Раде.
«Сотрудничать в Раде мы сможем со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических рамках, в мировоззрении и в том базовом видении развития нашей страны. Но сейчас говорить о коалиции пока, наверное, не приходится, поскольку все-таки мы видим достаточно неплохие наши результаты, и мы еще не до конца видим результаты наших коллег и оппонентов по Верховной Раде» - заявил Разумков.
По предварительным результатам партия «Слуг народа» получает 248 мест в новом парламенте, при необходимых 226 мандатах для формирования большинства. Это даст возможность Зеленскому самостоятельно сформировать новое правительство и принимать законы.