Пушков оценил лидерство партии Зеленского на выборах в Раду

Российский сенатор Алексей Пушков оценил лидерство партии главы «самостийной» Владимира Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в украинский парламент. По мнению члена Совета Федерации, уверенная победа политической силы нынешнего украинского лидера, а также второе место «Оппозиционного блока – За жизнь», говорит о том, что народ Украины ждёт перемен, написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

«Предварительные итоги выборов на Украине говорят об усталости избирателей от Порошенко, Тимошенко и всяческих Ляшко, которые в течение пяти лет уничтожали страну», – подчеркнул он.

При этом сенатор считает, что до сих пор нет никакой ясности, способен ли Зеленский дать жителям Украины «качественно новую политику».

Напомним, накануне на Украине состоялись досрочные выборы в парламент. После подсчёта 65% голосов, за партию Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовали 42,56% избирателей. На втором месте «Оппозиционная платформа – За жизнь», которую возглавляют Юрий Бойко и Виктор Медведчук (13,03%), на третьем – политическая сила бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,48%). Пятипроцентный барьер также преодолевают партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,01%), и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

Кроме того, кандидаты от «Слуги народа» победили в большинстве одномандатных округов. Таким образом, команда Зеленского пока получает 247 мест (122 по партийным спискам и 125 – одномандатники), что позволит партии создать большинство без всяких коалиций. «Оппозиционная платформа - За жизнь» может получить 43 места (37+6), «Европейская солидарность» – 27 мест (25+2), «Батькивщина» – 25 (23+2) и «Голос» – 20 (18+2).