Россиянам предложат есть саранчу вместо мяса

Животный белок становится все более недоступным для определенной части граждан России, в этой связи необходимо искать ему более дешевую замену с такими же свойствами, считает профессор ИТМО факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский.

Ученый сообщил, что в скором времени животный белок превратится в «роскошь», а альтернативой ему может служить мука из богатых хитином панцирей саранчи, которую можно использовать в качестве пищевой добавки. В Университете уже идет разработка подобной смеси, которую после прохождения всех необходимых тестов Роспотребнадзора и Минздрава могут начать добавлять в различные продукты.

«Оказалось, что ничем не хуже плане замены белка и панцирь саранчи», —цитирует газета «Известия» биотехнолога.

Он добавляет, что особенно такие продукты полезны людям с атеросклерозом и гипертонией.

Ученый уточнил, что панцирь саранчи содержит в себе от 13 до 77% от сухой массы белка, что по показателям даже выше, чем в говядине, а разведение саранчи обходится гораздо дешевле. В настоящий момент в институте проводятся эксперименты с южноафриканской и краснодарской саранчой, сообщил Ишевский.