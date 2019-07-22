Россиянам предложили вместо Грузии отдыхать на Северном Кавказе

Михаил Дегтярёв – глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи нижней палаты российского парламента – заявил, что курорты Северного Кавказа с успехом могут заменить российским туристам Грузию. По его данным, в 2018 году Грузию посетили 2 млн граждан нашей страны, которые потратили там 3,5 млрд долл., что составляет 10% от ВВП этой страны, передаёт РИА Новости.

«Считаю, что российские власти поступили совершенно верно, прекратив регулярное авиасообщение с Грузией, так как безопасность туристов, прежде всего российских, в этой стране не обеспечена», – подчеркнул депутат.

При этом он ещё раз подчеркнул, что вместо Грузии наши соотечественники могли бы отдыхать на курортах Северного Кавказа, которые «замечательные, современные и недорогие».

«Есть регулярное авиасообщение и с Махачкалой, и с Грозным, и с Владикавказом, и с Нальчиком, и с Минводами. Поэтому милости просим всех на Северный Кавказ, где все говорят на русском языке, в обращении российский рубль, а безопасность на самом высоком уровне», – резюмировал Дегтярёв, добавив, что в Грузии делать нечего.