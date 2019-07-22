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США перебрасывают военных к границам Венесуэлы

Москва, 22.07.2019

США перебрасывают военных и технику на Антильские острова, в аэропорту которых приземлились американские военные самолеты повышенной грузоподъемности С-17 и С-5, передает EADaily.

Предположительно, прибытие военных США вызвано предстоящими крупными учениями Вененсуэлы Libertadora Simón Bolívar, объявленными главой Республики Николасом Мадуро.

В самое ближайшее время на авиабазе стоит ожидать прибытия и американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3G, сообщает СМИ.

21 июля замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что решение о возможном возвращение российских военных в Венесуэлу будет приниматься «по ситуации».

Напомним, российские военные покинули Венесуэлу в мае текущего года после нормализации там политической обстановки, обострение которой было вызвано стремлением проамериканской оппозиций во главе с председателем парламента Венесуэлы Гуайдо сместись с поста легитимно избранного президента Николаса Мадуро.

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