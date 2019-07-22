В США предлагают альтернативу санкциям против «Северного потока - 2»

Санкции против компаний – участниц проекта газопровод «Северный поток – 2», которые готовит Вашингтон, бессмысленны, уверен директор по исследованиям Независимого института Калифорнии Уильям Шугарт. Мнением он делится в своем материале для издания The Hill.

Эксперт уверен, что эффективней бороться против строительства трубопровода с помощью поставок сжиженного природного газа из США в Европу.

Новые санкции, которые американская администрация планирует ввести в ближайшее время, в большей степени навредят американским компаниям и банкам, которые сотрудничают с европейскими партнерами «Газпрома», готовящийся в настоящий момент в конгрессе пакет ограничительных мер вообще не будет действовать, считает Шугарт. Само издание назвало санкции против «Северного потока-2» протекционистскими мерами.

Эксперт также заверяет, что Россия использует свои ресурсы, как геополитическое оружие, а «ослабить экономическую хватку, которой Москва держит своих западноевропейских покупателей», поможет только активный выход США на рынок Европы со своим СПГ.