В поисках баланса

30-31 июля Комитет по открытым рынкам ФРС США примет решение о процентной ставке в стране, и с высокой долей вероятности она будет снижена. По крайней мере этого ждет большинство экспертов, основываясь на экономической статистике, и на это неоднократно намекали представители Резерва. При этом, пишет Reuters, чиновники никак не определятся, каким именно должно быть это снижение.

"Для повышения инфляции необходимо (снижение ставки на) 50 базисных пунктов до конца года, и немедленные шаги в этом направлении позволят добиться результата как можно быстрее", - сказал журналистам глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс на экономическом форуме CNBC. Другой представитель Комитета, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан, до недавнего времени скептически относившейся к необходимости снижения ставки, считает, что "тактическое" сокращение на 0,25 б.п. могло бы устранить риски.

Впрочем, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли вообще пока не считает необходимым смягчение политики. "На данный момент я не склоняюсь ни к одному из решений", - сказала она в интервью Reuters в ответ на вопрос о прогнозе по ставке на июльском заседании. Таким образом, ФРС ждет непростое заседание, а рынки – полоса волатильности.

«Скорее я поддерживаю главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса о необходимости более решительных действий со стороны ФРС, – говорит директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. – Символичное снижение ставки в июле позволит выиграть время, чтобы посмотреть на дальнейшее развитие событий. Это может быть 0,15-0,25%».

При этом, продолжает эксперт, вряд ли стоит говорить, что сейчас есть проблемы в американской экономике, но из-за торговых войн между Пекином и Вашингтоном есть опасения дальнейшего снижения. Однако появились позитивные новости о телефонных переговорах, которые прошли успешно. Министр финансов США Стивен Мнучин не исключил личных встреч с торговыми представителями Китая для урегулирования всех разногласий.

Если американский регулятор обоснует свои мягкие заявления рисками для экономики США от торговой войны, интерес инвесторов к развивающимся рынкам может быстро иссякнуть, а все валюты развивающихся стран перейдут к снижению, ожидает Вячеслав Абрамов. Снижение ставки означает снижение стоимости кредитов, что благоприятно скажется для бизнеса. Доллар может немного ослабнуть по отношению к другим валютам, это сделают торговый импорт для других стран более выгодно, что будет так же благоприятно для мировой экономики.

Если управляющие ФРС будут, как им предписано законом, ограничиваться размышлениями о своём двуедином мандате – то есть, лишь об инфляции и состоянии рынка труда в США – то ставка понижена не будет, уверен эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Шансы на понижение ставки возникнут, по его мнению, только в том случае, если они заставят себя взглянуть шире на ситуацию в мировой экономике, признать, как это сделал Джером Пауэлл на слушаниях в Конгрессе на прошлой неделе, что замедление мировой торговли как следствие торговых войн (данные таможенных служб США и Китая в помощь!) привело к сокращению производства. Вот тогда серьезный разговор и продуктивная дискуссия о смягчении монетарной политики сможет состояться. То есть необходимо сделать несколько очень важных шагов.

С другой стороны, обращает внимание Владимир Рожанковский, есть и прогнозы о единомоментном снижении ставки ФРС сразу на 50 б.п., что, по словам аналитика, представляет собой не только откровенную нелепость, но и некую попытку шантажа Пауэлла со стороны институциональных инвесторов. ФРС лишь в исключительных случаях готов «рубить с плеча» подобным образом. Для этого в экономике и финансовом секторе США должны были бы сложиться отчётливо кризисные процессы, угрожающие стабильности внутренней системы – наподобие тех, которые мы видели весной-летом 2008 года.

По факту они отсутствуют, поэтому для всех здравомыслящих аналитиков очевидно, что ставка на 0,5 п.п. сразу в обозримом будущем понижаться не будет, полагает аналитик. Идеальным балансом для рынков и для экономики в целом было бы признание наличия динамично растущих рисков от сокращения мировой торговли, тогда как вопросы к инфляции и состоянию рынка труда в США на данном этапе действительно отсутствуют. И в этой ситуации целесообразно понижение учётной ставки на 0,25 п.п., поскольку доллар является резервной валютой, и, как следствие, стоимость мирового капитала напрямую влияет на эквилибриум экспансии против дальнейшего сжатия.