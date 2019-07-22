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У россиян нашлись «свободные деньги»

Москва, 22.07.2019

У граждан России в июне по сравнению с маем стало на 11,4% больше «свободных денег», сообщает холдинг «Ромир» данные своего исследования.

Уточняется, что под определением «свободные деньги» понимается разница между доходами на семью и ее расходами на необходимое, передает телеканал 360.

По итогам июня у россиян свободных оказалось в среднем 33,1 тысячи рублей, что стало самым высоким показателем за все время наблюдений, исключая декабрь 2018 года, сообщает холдинг. Средний показатель «свободных денег» за год составил 27,2 тысячи рублей.

Самый высокий показатель по свободным финансам зафиксирован у жителей крупных городов, однако, существенным он был во всех российских городах, сообщается в исследовании «Ромира».

Однако аналитики центра связывают это не с изменением материального благосостояния россиян, а с традиционным для июня началом сезона отпусков и получением дополнительных выплат.

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