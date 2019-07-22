В команде Зеленского предложили провести ещё одни досрочные выборы

Представители команды президента Украины Владимира приняли принципиальное решение о проведении на Украине ещё одних досрочных выборов. На сей раз речь идёт о местных выборах, передаёт «Страна.ua».

По данным издания, которое ссылается на свой источник в президентском Офисе, там в настоящее время решаются вопросы юридического обоснования для досрочных выборов, которые планируется провести уже в самое ближайшее время. При этом собеседник издания утверждает, что на такое решение Зе-команду сподвигли результаты прошедших накануне парламентских выборов, уверенную победу на которых одержала партии украинского лидера «Слуга народа».

Ранее о том, что досрочные выборы в органы местного самоуправления необходимо проводить как можно скорее заявил и представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук. По его словам, нового главу государств, не интересует вопрос смены лиц в системе власти, которая действует сейчас.

«Необходимы новые выборы везде, в том числе и на местах. Свежий огурец, брошенный в бочку с засоленными, каким бы он свежим не был, станет солёным», – резюмировал Стефанчук.