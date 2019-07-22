Вакарчук: Украине нужен закон о сосуществовании с государством-агрессором Россией

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук считает, что что новый состав Верховной Рады, куда избралась его политсила, должен принять закон, который бы чётко регламентировал отношения между Украиной и «государством-агрессором» Россией.

В интервью агентству Укринформ, музыкант-политик заявил, что «самостийная» страдает от двойных стандартов. Кроме того, он считает, что государство зачастую отказывается, брать на себя ответственность за многие вещи.

«Поэтому для меня, как и для многих остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни наши граждане принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, наоборот, очень активно гастролируют по России», – пояснил Вакарчук.

Поэтому, по его мнению, было бы хорошо, чтобы парламент принял чёткий закон «о сосуществовании с государством-агрессором».

«В этом законе необходимо чётко прописать, что можно, а что – нет, и тогда этот вопрос будет снят», – резюмировал лидер партии «Голос».

Напомни, накануне на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы, уверенную победу на которых одержала партия Владимира Зеленского «Слуга народа». После обработки 85,01% протоколов её результат – 42,93%. Партия «Голос» пока набирает 6,03% и также проходит в Раду. Кроем того, пятипроцентный барьер преодолели «Оппозиционная платформа - за жизнь» (12,93%), «Европейская солидарность» (8,29%) и «Батькивщина» (8,14%).