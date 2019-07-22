Введён в эксплуатацию самый мощный российский спутник

Телекоммуникационный космический аппарат «Ямал-601» – самый мощный российский спутник – введён в эксплуатацию. Как рассказали представители оператора спутника «Газпром космические системы», несколько дней назад все сети, работавшие на «Ямал-202», были успешно переведены на новый спутник, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что аппарат запустили ещё 30 мая с Байконура при помощи ракеты-носителя «Протон-М». Но 1 июня стало известно, что при выведении на орбиту у спутника произошло нарушение ориентации из-за отклонения вектора тяги одного из двигателей. После чего была использована резервная схема с двигателем малой тяги, которая позволила всё-таки ввести спутник в эксплуатацию.

Таким образом, самый мощный российский спутник «Ямал-601» заменил на орбите «Ямал-202». И теперь сможет успешно оказывать услуги фиксированной связи и передавать данные в С-диапазоне. Помимо этого, он предоставляет российским пользователям услуги связи и высокоскоростного доступа в Сеть в Ka-диапазоне.