Выборы на Украине: Зеленский снова выиграл

О том, что на прошедших в воскресенье, 21 июля, выборах в Верховную раду повторился сценарий весенних президентских выборов стало ясно после публикации первых экзит-полов, которые, как оказалось, в целом, совпали с предварительным подсчетом голосов. Уверенную победу, собрав свыше сорока процентов голосов, одерживала партия “Слуга народа”. Благодарить за свою победу она, разумеется, должна главу государства. Он стал её главным агитатором и пропагандистом и, голосуя за его партию, украинцы на самом деле голосовали за него.

Свою вторую избирательную кампанию Зеленский снова провел удачно. Ему удалось не испортить президентский “медовый месяц” с избирателями какими-либо неудачными действиями или инициативами. Он не высказался внятно и чётко по поводу того, как именно, по его мысли, должен быть урегулирован конфликт на Донбассе, не довёл до стадии арестов обвинения против Петра Порошенко и его окружения, избегал скользкой темы отношения к русскому языку - словом, как и в ходе своей весенней кампании старался быть максимально неконкретным, чтобы не разрушить ничьих надежд. Чуть ли не главным предвыборным событием, связанным с Зеленским, стал разнос, под объективами телекамер, который он устроил секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку.

Вообще, если попытаться сформулировать месседж, с которой шла “Слуга народа” шла к избирателю, то он будет звучать примерно так: партия всё может, только ей мешают конкретные личности, представляющие прежнюю власть. Как оказалось, для избирателей этого вполне достаточно. Показателен успех ещё одной политической силы, партии “Голос” поп-звезды Святослава Вакарчука, которую эксперты назвали “Слугой народа” для Западной Украины. Она, по предварительным данным, проходит в парламент. У неё всё как у Владимира Зеленского: имидж новой политической силы и призывы бороться за всё хорошее против всего плохого.

При этом что есть такое “Слуга народа”, еще менее понятно, чем то, кем является президент Украины. Большинство имен её предвыборного списка ничего не скажет даже самым искушённым украинским экспертам. В нем есть журналисты, спортсмены, политтехнологи, люди, связанные с Зеленским по шоу-бизнесу. Но как политик широкой публике более-менее известен, разве что, первый номер списка, Дмитрий Разумков. Да и то его известность объясняется не столько достижениями (они - скромны), сколько фамилией. Он - сын основоположника современной украинской политической социологии Александра Разумкова.

Интересно, что в кандидатах на попадание в парламент от “Слуги народа” почти не оказалось людей Игоря Коломойского. Вопреки некоторым прогнозам, его партия “УКРОП” не оказалась базой для партии Зеленского. Олигарх за последнее время выиграл несколько судов по поводу отжатого у него в годы правления Порошенко имущества. Однако он не сделал “Слугу народа” своим проектом. Похоже, Зеленский хочет рассчитаться с Коломойским деньгами, а не властью

Вслед за “Слугой народа” на втором, третьем и четвертом месте - “Оппозиционная платформа - За жизнь”, “Европейская солидарность” Петра Порошенко и “Батькивщина” Юлии Тимошенко. Все эти партии создадут сопоставимые по размерам фракции. Можно сказать, что эта тройка показала худший результат, чем ожидалось. “Оппозиционной платформе - За жизнь” не удалось мобилизовать избирателей юго-востока. Даже объявленное 21 июля перемирие в Донбассе, которое один из лидеров партии Виктор Медведчук, не без помощи российского телевидения пытался записать на свой счет, не привлекло на участки избирателей Донецкой области. Она - в числе аутсайдеров по явке. Возможно, “оппозиционеров” подвело то, что в её списке оказалось много людей, связанных с Партией регионов. Реванша Виктора Януковича, по видимому, не хотят даже симпатизирующие России украинские избиратели.

За время, прошедшее с момента президентских выборов, Петру Порошенко так и не удалось найти новых идей, способных привлечь избирателей. В результате “Европейская солидарность”, как и бывший глава государства, взывала к патриотическим чувствам избирателей, пугала Россией, говорила о европейском выборе и одном государственном языке. Из лексикона Порошенко, разве что, выбыла тема томоса: после того, как патриарх Филарет (Денисенко) шумно разругался с Православной церковью Украины, Порошенко предпочёл не вспоминать о церковной политике.

Не очень удачно выступила “Батькивщина”. Её избиратель в значительной мере отошёл “Слуге народа”. Однако Юлия Тимошенко может взять своё в ходе переговоров о создании парламентской коалиции. Скорее всего, она будет состоять из “Слуги народа”, “Голоса” и “Батькивщины”. Зеленский уже заявил, что хотел бы видеть во главе правительства человека, ранее не занимавшего эту должность - то есть, проще говоря, не Тимошенко. Но не факт, что даже в “Слуге народа” всё будет зависеть от воли президента. Тимошенко - куда более опытный политик, чем Зеленский и переиграть его, заняв премьерский пост, ей вполне по силам.