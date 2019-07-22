Western Union ограничила переводы из России в другие страны

Платежная система Western Union ввела ограничения на объём переводов из РФ в другие страны мира суммой в 600 тыс. руб. в месяц на одного отправителя.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте компании, при определении предельной суммы будут учитываться все совершенные переводы, сделанные пользователем вне зависимости от валюты или способа их отправления. При этом для учёта лимита долларовые переводы будут пересчитываться в рубли по курсу, установленному Western Union.

Также отмечается, что без изменений остаются ранее введённые лимиты для переводов в такие страны, как Вьетнам, Киргизия, Казахстан и КНР, для которых действует ограничение в 100 тыс. руб. ежемесячно на одного отправителя.