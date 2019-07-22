Абсолютная победа партии Зеленского: кто станет премьером Украины

По данным «Национального экзит-пола» (проведенного ведущими социологическими службами) партия «Слуга народа» набирает 44,2% голосов, а после обработки 48,6% бюллетеней «Слуга народа» получает 42,42% голосов, что дает партии 122 места из 450 мест в парламенте. Так же успешно представители от «Слуги народа» выступили и по мажоритарным округам, по предварительным данным сторонники Зеленского побеждают в 125 округах. Таким образом, «Слуга народа» получает 247 мест в парламенте, в котором для большинства необходимо 226 голосов. Это позволит партии Зеленского самостоятельно сформировать правительство и назначить генерального прокурора Украины. Однако Зеленский, вероятнее всего, пригласит в коалицию одну или две партии, чтобы разделить с ними политическую ответственность за принимаемые решения. Но их представители вряд ли смогут рассчитывать на должности премьер-министра или спикера парламента.

Второе место заняла партия «Оппозиционна платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука. По данным экзит-пола партия получает 11,4% голосов, а по предварительному подсчету 12,84%. По мажоритарным округам партия набирает еще 6 мандатов и в сумме пока получает фракцию из 43 депутатов. «Мы не готовы входить в коалицию с партией «Слуга народа», с господином Зеленским, потому что мы стоим на разных идеологических принципах и на совсем другой идеологической платформе» - заявил Виктор Медведчук. Ранее сам Зеленский говорил о неготовности объединятся с «Оппозиционной платформой – За жизнь» из-за ее пророссийской позиции.

Третье место заняла партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Экзит-пол дал партии 8,8% голосов, а предварительный подсчет 8,67%. Вместе с двумя мажоритарщиками пария «Европейская солидарность» претендует на получение 27 мандатов, он в какую-либо коалицию их вряд ли возьмут, поскольку многочисленные коррупционные скандалы связанные с Порошенко делают его токсичным.

Четвертое место получила «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 7,4% голосов по опросам и 8,04% по предварительному подсчету, что даст 25 мест в парламенте плюс два мандата по округам. Юлия Владимировна давно заявляла о желании войти в коалицию со «Слугой народа», называя при этом высокую «цену» за возможный альянс – пост премьера. В случае, если бы «Слуга народа» не получила бы большинства в парламенте, у Тимошенко появились бы шансы в третий раз возглавить правительство, но судьба распорядилась иначе.

Последней партией, прошедшей в Верховную Раду, стал «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Опрос показал поддержку партии певца в 6,5%, а предварительный подсчет голосов в 6,4% и победу в двух мажоритарных округах. Вакарчук, как и Тимошенко, заявлял об амбициях стать премьером, но его мечтам так же не суждено было сбыться. «Мы приглашаем к разговору господина Вакарчука. Вопрос по поводу премьера Вакарчука - это вопрос к нему, потому что это большая ответственность. Премьером должен быть не политик, гуру экономики с авторитетом на Западе» - заявил Зеленский после оглашения результатов экзит-пола. Учитывая то, что Вакарчук зачастую не в состоянии ответить на элементарные вопросы касающиеся экономики, приглашение Зеленского «к разговору о премьерстве» выглядит насмешкой.