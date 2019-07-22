Абсолютная победа партии Зеленского: кто станет премьером Украины

По данным «Национального экзит-пола» (проведенного ведущими социологическими службами) партия «Слуга народа» набирает 44,2% голосов, а после обработки 48,6% бюллетеней «Слуга народа» получает 42,42% голосов, что дает партии 122 места из 450 мест в парламенте. Так же успешно представители от «Слуги народа» выступили и по мажоритарным округам, по предварительным данным сторонники Зеленского побеждают в 125 округах. Таким образом, «Слуга народа» получает 247 мест в парламенте, в котором для большинства необходимо 226 голосов. Это позволит партии Зеленского самостоятельно сформировать правительство и назначить генерального прокурора Украины. Однако Зеленский, вероятнее всего, пригласит в коалицию одну или две партии, чтобы разделить с ними политическую ответственность за принимаемые решения. Но их представители вряд ли смогут рассчитывать на должности премьер-министра или спикера парламента.
Второе место заняла партия «Оппозиционна платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука. По данным экзит-пола партия получает 11,4% голосов, а по предварительному подсчету 12,84%. По мажоритарным округам партия набирает еще 6 мандатов и в сумме пока получает фракцию из 43 депутатов. «Мы не готовы входить в коалицию с партией «Слуга народа», с господином Зеленским, потому что мы стоим на разных идеологических принципах и на совсем другой идеологической платформе» - заявил Виктор Медведчук. Ранее сам Зеленский говорил о неготовности объединятся с «Оппозиционной платформой – За жизнь» из-за ее пророссийской позиции.
Третье место заняла партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Экзит-пол дал партии 8,8% голосов, а предварительный подсчет 8,67%. Вместе с двумя мажоритарщиками пария «Европейская солидарность» претендует на получение 27 мандатов, он в какую-либо коалицию их вряд ли возьмут, поскольку многочисленные коррупционные скандалы связанные с Порошенко делают его токсичным.
Четвертое место получила «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 7,4% голосов по опросам и 8,04% по предварительному подсчету, что даст 25 мест в парламенте плюс два мандата по округам. Юлия Владимировна давно заявляла о желании войти в коалицию со «Слугой народа», называя при этом высокую «цену» за возможный альянс – пост премьера. В случае, если бы «Слуга народа» не получила бы большинства в парламенте, у Тимошенко появились бы шансы в третий раз возглавить правительство, но судьба распорядилась иначе.
Последней партией, прошедшей в Верховную Раду, стал «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Опрос показал поддержку партии певца в 6,5%, а предварительный подсчет голосов в 6,4% и победу в двух мажоритарных округах. Вакарчук, как и Тимошенко, заявлял об амбициях стать премьером, но его мечтам так же не суждено было сбыться. «Мы приглашаем к разговору господина Вакарчука. Вопрос по поводу премьера Вакарчука - это вопрос к нему, потому что это большая ответственность. Премьером должен быть не политик, гуру экономики с авторитетом на Западе» - заявил Зеленский после оглашения результатов экзит-пола. Учитывая то, что Вакарчук зачастую не в состоянии ответить на элементарные вопросы касающиеся экономики, приглашение Зеленского «к разговору о премьерстве» выглядит насмешкой.
Вероятнее всего премьер-министром станет представитель команды Зеленского, вернее одной из трех ее основных групп. Самым ярким представителем олигарха Игоря Коломойского во власти стал его бывший адвокат Андрей Богдан – руководитель офиса президента (бывшая администрация) Украины. Зеленский так хотел видеть Богдана главой администрации президента, что назначил его туда с нарушением закона о люстрации. Кроме того, в списке партии «Слуга народа» немало людей работающих на Коломойского. Очевидно, что олигарх приложит все усилия, чтобы премьером стал человек из его орбиты.
Под определение Зеленского «гуру экономики с авторитетом на Западе» подходит неформальный глава «реформаторского крыла» (приглашенные Зеленским экономисты с опытом работы в правительстве и частном секторе) в команде президента - Александр Данилюк. Сейчас Данилюк занимает пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. К слабым местам Данилюка можно отнести его нелюбовь к Коломойскому и его «мутным схемам» помогающим выкачивать деньги из госбюджета в карман олигарха. Если Коломойский не сможет провести своего человека на должность главы правительства, то приложит все усилия чтобы премьером не стал Данилюк. Компромиссной фигурой может стать представитель третьей группы из окружения президента – «друзья Зеленского». Например, Иван Баканов был главой партии «Слуга народа», а сегодня и.о. главы Службы безопасности Украины, а Сергей Шефир стал первым помощником президента Украины. Эти люди не гуру в экономике, но верны президенту и долгое время, как и Зеленский, работали с Коломойским.