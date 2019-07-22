Зеленский взялся за старую власть

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в помещениях Кабинета Министров, Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы и в госпредприятии «Спецтехноэкспорт» (осуществляющем экспорт и импорт вооружений). СБУ выявила факты хищения 6,7 миллионами долларов при заключении внешнеэкономического контракта по поставке оборудования для Государственной пограничной службы.
Исполняющим обязанности руководителя СБУ является Иван Баканов – друг детства президента Украины Владимира Зеленского, бывший юрист шоу «Квартал 95». Вчера на Украине состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых партия Зеленского «Слуга народа» получила большинство в Верховной Раде и право на формирования нового правительства и силового блока.