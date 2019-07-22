Зеленский взялся за старую власть

Европа включилась в борьбу с засильем американского доллара, помочь в этом ей может Москва

27-28 июля фестиваль Усадьба Jazz во второй раз пройдет в Доброграде. В прошлом году фестиваль посетили более 5000 человек, а в этом году гостей будет еще больше, ведь в музыкальной программе фестиваля только самые любимые артисты.