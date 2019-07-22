Зеленскому пригрозили «могилой» из-за сотрудничества с МВФ

«Могилой политического рейтинга» может грозить сотрудничество с МВФ президенту Украины Владимиру Зеленскому, считает украинский эксперт-международник Олег Волошин.

Его высказывания связаны с решением главы Украины назначить на пост премьер-министра страны Екатерину Рожкову, которая является активной сторонницей сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. В настоящий момент Волошина руководит Национальным банком страны и параллельно лоббирует интересы МВФ.

Эксперт уверен, что если Украина не прекратит поддерживать «кабальные» интересы МВФ, то народ очень быстро отвернется от нового президента.

«Эти три буквы „МВФ“ станут могилой вашего политического рейтинга», - заявил Волошин в эфире украинского ТВ.

Он добавил, что «простые люди уверены, что фонд ничего хорошего в страну не принес». Также Волошин уверен, что если Зеленский все-таки назначит Рожкову премьером страны, то «оппозиция просто уничтожит» его.

В этом случае «Зеленский станет уникальным примером» политика, который привел к власти «представителей финансового интернационала» на волне тотального популизма, резюмирует эксперт.