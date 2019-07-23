Адская жара возвращается в Европу

Французские синоптики выпустили экстренное предупреждение о начале новый волны аномальной жары, которая уже на этой неделе вернётся в страны Западной Европы.

Согласно информации, которую метеорологическая служба Meteo France, опубликовала в своём микроблоге в Twitter, в ближайшие дни в Париже столбики термометров могут подскочить выше плюс 40. Так, в четверг, 25 июля в столице Франции ожидается 42 градуса выше нуля. Удушающий зной, который может привести к гибели людей, прогнозируется и в других городах Старого Света, где также могут пасть многолетние температурные рекорды.

Как объясняют метеорологи, причиной новой волны аномального зноя являются огромные массы горячего, сухого воздуха, которые образовались на Пиренейском полуострове.

Напомним, первая волна аномальной жары накрыла западную Европу в конце июня. В той же Франции, пик наивысшего температурного фона был зафиксирован на последней неделе первого летнего месяца, когда несколько раз был побит абсолютный рекорд. В частности, 28 июня в 10 км в местечке Верарг воздух прогрелся до 46 градусов, что стало абсолютным температурным рекордом за всю историю метеонаблюдений во Франции.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе аномальная жара накрыла США. Небывалый летний зной стал причиной шести смертельных исходов: четыре человека погибли в Мэриленде и по одному в Аризоне и Арканзасе.