Борис Джонсон станет новым главой британского правительства

Новым лидером консерваторов Великобритании избран бывший руководитель британского внешнеполитического ведомств Борис Джонсон.

По данным The Guardian, об этом стало известно после оглашения итогов голосования избирательной гонки за пост главы Консервативной партии. Отмечается, что кандидатуру Джонсона поддержали боле 92 тыс. рядовых членов тори. Его оппонента Джереми Ханта – более 46,5 тыс.

Таким образом, Джонсон на правах лидера правящей партии уже 24 июля сменит Терезу Мэй на посту главы Кабмина, а 25 июля проведёт первое заседание нового правительства. В своём первом выступлении в должности руководителя Консервативной партии Борис Джонсон объявил приоритетами победу над оппозицией и осуществление Brexit до 31 октября этого года.