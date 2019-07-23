Ученые назвали продукты, ускоряющие старение организма

Наиболее других продуктов запускают процессы старения в организме человека сахар, соль, кофе, алкоголь и энергетики, сообщают эксперты портала «Медикфорум».

Чрезмерное употребление сахара приводит к замедлению синтеза коллагена и, как следствие, появляются ранние морщины. Тоже касается и сахаросодержащих продуктов пирожных, конфет, всевозможных десертов.

Соль в больших количествах также способна сказаться на внешнем виде и «состарить» на несколько лет из-за отеков, к которым приводит потребление этой добавки.

Третьи в списке продуктов, потребление которых приводит к раннему старению, - энергетики. Ученые отмечают, что кофеин, содержащийся в них, портит зубную эмаль и делает бледным цвет лица.

Также к преждевременному старению приводят продукты из кукурузы из-за способности хлопьев, чипсов и попкорна нарушать баланс Омега-3 и Омега-6 и «ускорять старение чуть ли не в 10 раз», отмечается в исследовании.

Алкоголь также, по мнению ученых, ведет к преждевременному старению, придавая лицу «одутловатый вид». Из-за данных напитков у человека появляются «сосудистые сеточки, морщины, отеки и многие другие проблемы», сообщает портал.