Диетолог рассказал, почему не всем удается сбросить лишний вес

Бессистемный подход к похуданию является главной ошибкой при неудачной борьбе с лишним весом, уверена член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.

Врач рассказала, что после диетического питания худеющим людям сложно переходить на стандартное питание. В результате того, что ограничения себя в еде приводят лишь к временной потере веса, люди, начав питаться привычным образом, набирают в весе еще больше.

Кроме того лишний жир в 90% откладывается, если человек получает калорий больше, чем расходует. В оставшихся 10% можно говорить об эндокринных патологиях, рассказала врач ресурсу «Ридус».

В первом случае, необходимо скорректировать режим питания и ежедневные физические нагрузки, а во втором необходимо снижать вес под присмотром профильного врача, постоянно с ним консультируясь.