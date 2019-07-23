Экипаж «Лошарика» погиб из-за инструкции ВМФ

Российские моряки с секретной подводной станции АС-31 «Лошарик» во время возгорания на подлодке не эвакуировались на лодку-носитель, как позволяла ситуация, а остались бороться с огнем в своем отсеке, чего требует инструкция ВМФ РФ «Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок». Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственный источник близкий к расследованию трагедии. Данный документ предписывает морякам-подводникам оставаться в отсеках, в которых их застал пожар, и бороться за живучесть.

Военные остались на подлодке и продолжали до последнего бороться с задымлением, действуя согласно руководству ВМФ, поскольку «оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность», сообщает издание.

Как таковых пожаров на подобного типа подлодка возникнуть не может в силу отсутствия в их структуре горючих материалов, задымление произошло в аккумуляторном отсеке подлодки во время стыковки с лодкой-носителем, пишет СМИ.

По данным «Коммерсанта», командир подлодки, после того как ему доложили о происшествии, отдал приказ всем незадействованным в тушении морякам перейти на лодку-носитель. После чего «Лошарик» покинуло шесть человек, а у оставшихся десяти офицеров за 40 минут закончились средства пожаротушения и дыхательные средства. Когда офицеры подлодки начали терять сознание, командир отдал приказ об эвакуации, в момент подготовки к которой и произошел взрыв, в результате которого погибли десять офицеров, тушивших пожар, и еще четыре подводника, которые готовили их переход у шлюзового отсека, сообщил источник СМИ.

Напомним, трагедия произошла 1 июля в Баренцевом море.