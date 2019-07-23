Эксперт рассказал, почему США так пугает существование России

Политолог из Израиля Яков Кедми уверен, что американцам больше не хочется смеяться над «мультфильмами», в которых Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, поскольку им видится угроза в самом ее существовании.

Таким образом эксперт прокомментировал слова адмирала ВМС США Филипа Дэвидсона о сотрудничестве России и Китая, которое, по мнению военного США, «противостоит миропорядку». Высказывание прозвучало в эфире телеканала «Россия-1».

Кедми пояснил, что Вашингтон испытывает страх из-за того, что он вынужден догонять Москву и Пекин в сфере создания основных видов стратегических вооружений, таких как лазерное оружие. И за океаном признали этот факт, что и стало ответом на «мультики» про новейшее российское вооружение, заявил Кедми.

«А американцы не смеются — не смешно им уже», - резюмировал Кедми.

Ранее эксперт, рассказал, почему на самом деле США так тревожат поставки российских С-400 в Турцию. По мнению политолога, Вашингтон опасается рассекречивания данных о своих самолетах F-35, за которыми якобы будут следить «Триумфы».