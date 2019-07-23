Зеленский определился с кандидатурой генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим новый генеральный прокурор. По мнению Зеленского заместитель главы офиса президента (бывшая администрация президента) Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из претендентов на должность генпрокурора Украины.

Руслан Рябошапка работал в Transparency international Украина, занимал различные должности на госслужбе, с 2014 по 2017 год был заместителем министра юстиции Украины. Уволить действующего генпрокурора Украины Юрия Луценко Зеленский пока не смог, так как не получил на это согласия Верховной Рады Украины. По итогам досрочных парламентских выборов партия Зеленского «Слуга народа» получила более половины депутатских мандатов и президент Украины сможет назначить своего человека на должность генпрокурора.