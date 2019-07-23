Гисметео, прогноз погоды на 3 дня: новые циклоны и летний снегопад

На Русскую равнину вернулось климатическое лето. В большинстве российских регионов температурный фон сейчас находится на показателях, характерных для последней декады июля. Однако, по прогнозу Гисметео, новый циклонический фронт, который уже находится у западных границ Подмосковья, накроет столицу. По прогнозу Гисметео, это вновь поменяет погодную обстановку не только в Москве, но и на всей территории страны.

Погода в городах Золотого кольца России. Прогноз на три дня

Уже в ночь на 23 июля начнёт портиться погода в городах Золотого кольца России. Так, по прогнозу Гисметео, на Сергиев Посад и Переславль-Залесский обрушится сильный ливень. В тёмное время суток столбики термометров опустятся до плюс 10-12, в светлое – не поднимутся выше 18-19. В четверг 24 июля, будет облачно, вновь ожидаются осадки, местами сильные, температура воздуха 19-20 градусов выше нуля.

Аналогичная погода прогнозируется в Ростове Великом, Ярославле и Костроме – средняя температура здесь в ближайшие дни составит плюс 20, осадки, возможны грозы и усиление ветра до 12-15 метров в секунду. Пасмурно и сыро также будет в Иваново, Суздале и Владимире. Однако, в пятницу, 26 июля во всех городах Золотого кольца тёплые воздушные массы вытеснят холодный фронт, кучевые облака рассеются, а яркое солнце нагреет воздух до плюс 25-26. Поэтому тем, кто запланировал в выходные отправится сюда на экскурсию, самое время заказывать билеты.

Прогноз погоды в Магаданской области от Гидрометцентра

Сегодня в Магаданской области неожиданно выпал снегопад. В частности, аномальные для июля осадки в виде снега были зафиксированы в Ягоднинском, Сусуманском и Омсукчанском округах. В настоящее время на трассах и перевалах снежный покров сохраняется. Любопытно, что ещё на прошлой неделе здесь была настоящая летняя жара, а температура воздуха составляла плюс 28-30. Однако, арктический циклон принёс в область холодные воздушные массы, что и привело к природной аномалии необычной даже для Колымы.

По данным Гидрометцентра, в ночь на среду здесь будет ещё холодно (от нуля до плюс 1), однако уже днём 24 июля климатическая обстановка вновь поменяется, а столбики термометров поднимутся до плюс 21, в четверг станет ещё теплее – плюс 24, в пятницу – 27 градусов выше нуля.

Гисметео, прогноз погоды на три дня в Москве

В начале этой недели температурный фон в Москве вернулся к климатической норме и даже превысил её средний показатель. Но, как предупреждают синоптики Гисметео, на смену циклону, который недавно покинул столицу, уже идёт новый западный атмосферный фронт, который на ближайшие несколько дней накроет регион, испортив погоду.

Под его влиянием в ночь на 24 июля в Москве и области ожидается сильный дождь и всего плюс 13-15. Утром в среду прогнозируется плюс 16-17, осадки высокой интенсивности и гроза; днём – плюс 19-20, пасмурно, высокая влажность, местами вновь дождь, в Подмосковье ожидается град и шквалистый северо-восточный ветер с порывами до 15-16 метров в секунду. Вечером 24 июля осадки прекратятся, но теплее не станет – плюс 18-19.

В ночь на четверг, 25 июля синоптики обещают кратковременный, но мощный ливень, температура воздуха составит плюс 14-16, однако по ощущениям будет всего 12-14. Утром в четверг – также ливень и плюс 19-20. Днём осадков не ожидается, а воздух прогреется чуть сильнее — до 22-23 градусов выше нуля.

В пятницу, 26 июля в Москве и Подмосковье потеплеет до плюс 25-26. При этом на солнце воздух будет прогреваться до плюс 27-28, что значительно выше климатической нормы. В субботу станет и вовсе жарко (плюс 28-29), однако уже в воскресенье, 30 июля в Москву вторгнется очередной, на это раз более мощный циклон, который опять вернёт в регион холодную осеннюю погоду.

Погода в Москве. Гидрометцентр предупреждает

Гидрометцентр предупреждает о продлении в Москве «жёлтого» уровня погодной опасности из-за сильного дождя, который прогнозируется в Москве вечером 23 июля. При этом отмечается, что предупреждение о дожде будет действовать в черте города до 12:00 мск 25 июля, в Подмосковье до 21:00 мск 24 июля.

Согласно информации Гидрометцентра, за последние 10 лет среднемесячная температура (ночные показатели + дневные) второго летнего месяца составляет плюс 19,2. При этот температура июля-2019 пока плюс 16,2. Норма суммы осадков в июле – 85 мм. На сегодняшний день выпало 61 мм осадков (72% от месячной нормы). Самая низкая температура в регионе в июле-2019 была зафиксирована 1 июля – плюс 10,4 Самая высокая – накануне (22 июля) – плюс 26,1.