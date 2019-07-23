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Сеул обвинил Москву в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Москва, 23.07.2019
В МИД Южной Кореи в Сеуле были приглашены посол России Максим Волков и китайский посол Цю Гохун. Представитель внешнеполитического ведомства Южной Кореи заявил решительный протест российскому и китайскому дипломатам в связи с нарушением корейского воздушного пространства и потребовали не допускать их повторения
  • Сеул обвинил Москву в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

AP/TASS

Сеул обвиняет Москву в том, что российский военный самолет в четверг утром вторгся в воздушное пространство Южной Кореи в районе островов Токто (Такэсима), находящихся в Японском море, причем, не один раз, а дважды, с интервалом, примерно, 20 минут. Россия нарушение воздушного пространства Южной Кореи отрицает и в свою очередь обвиняет южнокорейских пилотов в непрофессиональных и опасных действиях. 

По словам представителя Министерства обороны Южной Кореи российский самолет впервые нарушил воздушное пространство страны. По версии южнокорейских военных, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два китайских бомбардировщика вошли в Зону опознавания ПВО (KADIZ). Несколько позднее один из Ту-95МС дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи примерно в 9.00 и 9.30. На перехват были отправлены южнокорейские истребители F-15 и F-16. Для того, чтобы заставить нарушителя покинуть воздушное пространство, корейским летчикам пришлось открыть предупредительный огонь (всего они сделали 350-360 выстрелов) и отстрелять тепловые ловушки. 

Советник по национальной безопасности Южной Кореи Чон Юён выразил резкий протест российскому коллеге, секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву. Он попросил Совет национальной безопасности Республики Корея тщательно изучить ЧП и предпринять все необходимые действия. Корейский чиновник пригрозил, что в случае повторения нарушений воздушного пространства Южной Кореи корейская сторона будет вынуждена прибегнуть куда к более серьезным ответным мерам, чем предупредительные выстрелы. 

Версия Минобороны России кардинальным образом отличается от южнокорейской. Российский бомбардировщик Ту-95МС воздушного пространства Южной Кореи не нарушал и пролетел от островов на расстоянии не менее 25 километров, утверждают в российском военном ведомстве. При этом корейские истребители пересекли курс бомбардировщиков и совершили опасный маневр, после чего удалились. При этом на связь они не выходили. 

В МО РФ утверждают, что никакой предупредительной стрельбы южнокорейские летчики не открывали. В противном случае Ту-95МС пришлось бы отразить угрозу своей безопасности. 

В Москве также подчеркнули, что южнокорейские летчики уже не первый раз пытаются помешать полетам российских самолетов над нейтральными водами. Россия не признает опознавательную зону ПВО, потому что она не предусмотрена никакими международными правилами. Об этом Москва неоднократно предупреждала Сеул. 

В Пекине подчеркнули, что самовольно установленная Сеулом опознавательная зона ПВО не является воздушным пространством этой страны и что им имеют право пользоваться воздушные суда всех стран. 

В инциденте опосредствованно приняла участие и Япония, вместе с Южной Кореей претендующая на острова Токто. Агентство Kyodo процитировало заявления высокопоставленных чиновников о недопустимости подобных действий на японской территории. 

  

 

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