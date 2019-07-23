Кабмин предложил создать единую базу данных россиян

Кабмин РФ внёс в нижнюю палату российского парламента законопроект, согласно которому в РФ должен быть создан единый информационный ресурс содержащий сведения о населении страны. Как говорится в документе, размещённом на официальном сайте Госдумы, база будет хранить паспортные данные всех граждан РФ, реквизиты записей о рождении, смерти, семейной положении, количестве детей, родственных связей, ИНН, СНИЛС, также иных сведений о физическом лице.

При этом подчёркивается, что все эти сведения будут представляться из МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время в нашей стране отсутствует централизованный информационный ресурс, который бы позволял получить данные о физическом лице необходимые, в частности, налоговым органам.