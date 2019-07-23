Курс доллара: аналитики Сбербанка дали новый прогноз по рублю

В понедельник, 22 июля рубль развернулся вниз по отношению к основным резервным мировым валютам. При закрытии торгов основной сессии Московской биржи доллар и евро перешли в небольшое наступление в ожидании ключевых событий недели - заседаний европейского центробанка (25 июля) и ЦБ РФ (26 июля). По данным на 19:00 мск курс доллара составил 63,08 руб. что на 2,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 70,74 руб. прибавив по сравнению с закрытием пятницы 6 коп.

По мнению большинства экспертов, нацвалюта совсем немного просела в условиях очень низкой активности на валютных рынках перед заседаниями трёх центробанков: на этой неделе - европейского и российского, на следующей - американского. При этом практически все аналитики уверены, что центральные банки по итогам своих заседаний либо снизят ставки, либо сохранят аккомодационную политику.

При этом Алексей Антонов из Алор Брокер отметил, что он вообще не ждёт на этой неделе изменений на валютном рынке и считает, что рубль в паре с долларом, отыгрывая выросшую нефть, попытается уйти под отметку 63.

«Настораживает поведение доллара на мировом рынке: пара евро-доллар сверху вниз упорно приближается к отметке 1.2, а её пробитие утащит нацвалюту в район 63,5. Пока же для рубля диапазон 62.5-63.5 остаётся актуальным», – подчеркнул он.

Максим Тимошенко из Банка Русский Стандарт отмечает, что рубль получил поддержку директора департамента ДКП Банка России, заявившего, что рано думать о снижении ставок на 50 б.п. на ближайшем заседании. Поэтому, как он убеждён, ставка будет понижена только на 25 б.п. из-за отсутствия данных, которые могли бы привести к существенному изменению прогноза.

«В целом на валютном рынке торговля будет происходить в консолидированном диапазоне при низких объёмах в преддверии ключевых событий ведущих регуляторов по процентным ставкам. А торговый диапазон в паре доллар-рубль сохранится в коридоре 62,50-63,50 руб.; в паре евро-рубль – 70,35-71,35 руб.», – не сомневается эксперт.

Между тем, Гельды Союнов из Альфа-банка заметил, что волатильность на валютном и фондовом рынках существенно снизилась. По его мнению, это связано с тем, что на начавшейся неделе в США не ожидается каких-то значимых событий. Поэтому пока внимание инвесторов будет обращено на корпоративную отчётность, в частности таких компаний как Facebook и Amazon.

«В зависимости от их результатов можно будет видеть рост волатильности на фондовом рынке. А вот на валютном рынке затишье продлится вплоть до заседания Федрезерва в конце месяца», - резюмировал Союнов.

Михаил Поддубский из Промсвязьбанка напоминает, что постепенно приближается пик налоговых выплат, кроме того, в ближайшую пятницу состоится заседание ЦБ РФ. В этой связи он ожидает в базовом сценари снижения ставки на 25 б.п. и считает, что такой сценарий будет нейтральным для перспектив российской валюты.

«В краткосрочной перспективе продолжаю ожидать движения пары доллар-рубль вблизи отметки в 63 руб.», - спрогнозировал он.

В свою очередь аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, озвучили новый прогноз по рублю, предположив, что в ближайшей перспективе нацвалюту может ждать дальнейшее укрепление в случае смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, ФРС и ЦБ РФ.

По их мнению, уже сегодня рубль продвинется к отметке 62,7 благодаря потенциальному увеличению продаж валюты в связи с предстоящей выплатой Лукойлом дивидендов в размере 116 млрд руб. Кроме того, аналитики Сбербанка обратили внимание на тот факт, что по итогам планового пересмотра в минувшую пятницу агентство S&P оставило долгосрочный рейтинг по обязательствам РФ в иностранной и национальной валюте соответственно на уровнях ВВВ- и ВВВ, прогноз по рейтингам — «стабильный».

При этом они отметили, что риторика агентства в отношении связанных с нашей страной геополитических рисков стала более умеренной. Также эксперты Сбербанка выделили за прошедшие полгода со времени последнего пересмотра среди факторов, формирующих суверенный кредитный профиль два принципиально важных изменения к лучшему — некоторое улучшение перспектив санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы, а также аккумулирование ликвидных валютных средств на счетах правительства за счёт реализации бюджетного правила.