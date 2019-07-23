Названы лучшие фильмы десятилетия

Кинокритики издания IndieWire составили рейтинг лучших фильмов этого десятилетия. ТОП-10 возглавил фильм Барри Дженкинса «Лунный свет».

Эта драма, вышедшая на экраны в 2016 году, рассказывает о жизни афроамериканца Шайрона из Майами. Фильм охватывает три периода главного героя: детство, юность и взрослые годы. Он сталкивается со множеством проблем, проходит через осознание своей нетрадиционной сексуальной ориентации и ищет своё место в мире, пытаясь вписаться в общество, преодолеть боль, одиночество, тоску и понять, как ему жить дальше.

На втором месте – фантастический триллер британского режиссёра Джонатана Глэйзера «Побудь в моей шкуре» (2013 год). Картина, снятая по одноименному роману Мишеля Фейбера, повествует о роковой зеленоглазой красотке в меховой шубе Лауре. Она разъезжает по трассе Эдинбург-Глазго из ночи в ночь и привлекает одиноких мужчин-автостопщиков. Они садятся к ней в машину, завязывается разговор. Девушка рассказывает, что совсем заблудилась, и просит указать ей дорогу.

Замыкает тройку лидеров драма «Копия верна» (2010 год) режиссёра Аббаса Киаростами. Это кино – наблюдение за трансформацией подлинного человеческого опыта в фиктивный, а вымышленного – в реальный.

В ТОП-10 также вошли «Акт убийства» (2012) и «Взгляд тишины» (2014) Джошуа Оппенхаймера, «Внутри Льюина Дэвиса» (2013) братьев Коэнов, «Корпорация "Святые моторы"» (2012) Леоса Каракса, «Кэрол» (2015) Тодда Хейнса, «Мастер» (2013) Пола Томаса Андерсона, «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) Джорджа Миллера и «Леди Берд» (2017) Греты Гервиг.