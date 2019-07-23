Вход/Регистрация Подписка

Названы лучшие фильмы десятилетия

Москва, 23.07.2019

Кинокритики издания IndieWire составили рейтинг лучших фильмов этого десятилетия. ТОП-10 возглавил фильм Барри Дженкинса «Лунный свет».

Эта драма, вышедшая на экраны в 2016 году, рассказывает о жизни афроамериканца Шайрона из Майами. Фильм охватывает три периода главного героя: детство, юность и взрослые годы. Он сталкивается со множеством проблем, проходит через осознание своей нетрадиционной сексуальной ориентации и ищет своё место в мире, пытаясь вписаться в общество, преодолеть боль, одиночество, тоску и понять, как ему жить дальше.

На втором месте – фантастический триллер британского режиссёра Джонатана Глэйзера «Побудь в моей шкуре» (2013 год). Картина, снятая по одноименному роману Мишеля Фейбера, повествует о роковой зеленоглазой красотке в меховой шубе Лауре. Она разъезжает по трассе Эдинбург-Глазго из ночи в ночь и привлекает одиноких мужчин-автостопщиков. Они садятся к ней в машину, завязывается разговор. Девушка рассказывает, что совсем заблудилась, и просит указать ей дорогу. 

Замыкает тройку лидеров драма «Копия верна» (2010 год) режиссёра Аббаса Киаростами.  Это кино – наблюдение за трансформацией подлинного человеческого опыта в фиктивный, а вымышленного – в реальный.

В ТОП-10 также вошли «Акт убийства» (2012) и «Взгляд тишины» (2014) Джошуа Оппенхаймера, «Внутри Льюина Дэвиса» (2013) братьев Коэнов, «Корпорация "Святые моторы"» (2012) Леоса Каракса, «Кэрол» (2015) Тодда Хейнса, «Мастер» (2013) Пола Томаса Андерсона, «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) Джорджа Миллера и «Леди Берд» (2017) Греты Гервиг.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Киберзащите промышленности нужны глобальные решения»

    Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев — о применении информационных технологий и коммуникаций в мирных целях

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вашингтон занервничал: Россия готова присоединиться к системе платежей Instex
      Европа включилась в борьбу с засильем американского доллара, помочь в этом ей может Москва
    2. На фестивале Усадьба Jazz в Доброграде 27-28 июля выступит Леонид Агутин, Евгений Маргулис, Мариам Мерабова, Billy’s Band и другие!
      27-28 июля фестиваль Усадьба Jazz во второй раз пройдет в Доброграде. В прошлом году фестиваль посетили более 5000 человек, а в этом году гостей будет еще больше, ведь в музыкальной программе фестиваля только самые любимые артисты.
    3. У ипотеки появится альтернатива
      Владимир Путин поручил правительству до 10 октября разработать механизмы обеспечения малоимущих жильем
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама