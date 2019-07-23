Нефть дорожает из-за геополитической напряженности

Мировые цены на нефть показывают активный рост третий день подряд из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке. По опасениям инвесторов, ситуация может негативно сказаться на поставках сырья из региона.

По данным на 7.48 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на нефть смесь марки Brent выросли на 0,17% до $63,38 за баррель. Смесь WTI стало стоить на 0,11% дороже, - $ 56,28 за баррель.

Накануне госсекретарь Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива. В объединение, по его словам, войдут страны «со всего мира».

Также участников рынка обнадеживает заявление Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что поставки нефти даже при худшем сценарии обострения напряженности в Ормузском проливе будут продолжены.