Подписи пора оцифровать

РАСО «обращает внимание на многочисленные проблемы, возникающие в процессе регистрации кандидатов на выборные должности. Одна из причин - это архаичная процедура сбора подписей избирателей, с использованием бумажного носителя и с завышенными требованиями к оформлению подписных листов, дающими простор для субъективизма проверяющих. Кроме того, на выборах высших должностных лиц регионов существует так называемый муниципальный фильтр, в процессе прохождения которого, в частности, регулярно возникает проблема так называемых «сдвоенные подписей».

Для того, чтобы минимизировать непрозрачность и субъективизм процедуры регистрации кандидатов в России на выборах любого уровня, Российская ассоциация по связям с общественностью выступает с инициативой по «цифровизации» процесса сбора подписей избирателей и муниципальных депутатов. Если рассматривать деятельность избирательных комиссий как государственную услугу для граждан, то пора вспомнить, что множество госуслуг как на федеральном, так и на региональном, муниципальном уровне уже более 10 лет оказываются на электронной платформе. Авторы идеи полагают разумным и полезным среди ряда иных вариантов предусмотреть сбор подписей через платформу «госуслуги.ру».

РАСО предлагает собрать 100 тысяч подписей на сайте «Российской общественной инициативы», а также обращаются к депутатам парламента с призывом внести изменения в законодательство в рамках осенней сессии.

«Эксперт» обратился к политологам с просьбой оценить эту инициативу.

Один из авторов инициативы, президент РАСО Станислав Наумов, уверен, что аргументов против сбора подписей в электронной форме не осталось:

- Если считать сбор подписей со стороны избиркомов госуслугой, то ничто не мешает им перейти на те же платформы, на которые уже переключились паспортные столы и иные государственные организации. Они могут дать избирателям возможность максимально комфортно выражать свое отношение к участникам выборов уже на ранней стадии этого процесса. Это абсолютно нормальная, стандартная работа со списками избирателей. Я считаю, что она хороша в первую очередь тем, что вовлекает в политический, гражданский процесс новое поколение избирателей, которые изначально, с пеленок являются «цифровыми».

Мы видим результаты голосования по одномандатным округам в соседней Украине, в высокой степени близкой к России культурно по своим основаниям, как и, например, Белоруссия. Видим, что избиратели, приходя на участки для голосования, однозначно делают выбор в пользу новых альтернатив и против «старых вариантов». Модель, при которой действующие политики контролируют процесс выборов новых политиков, не работает. И чем раньше мы перейдем к расширению условий политической конкуренции, тем более здоровым будет результат политического выбора.

В России, начиная с XVIII в., с эпохи петровских преобразований, любят ссылаться на европейский опыт, и когда хотят провести какие-либо реформы, и когда желают их остановить. Может быть, Нидерланды поторопились. Может быть, нужно внимательнее изучить причины, по которым они решили оставить прежние форматы участия, и проанализировать их ошибки. Но на дворе уже не 2007 г. Мы стоим на пороге 2020-х гг. Поэтому не нужно себя сковывать ссылками на ограниченный опыт отдельных стран. Нужно накапливать собственный опыт и в чем-то выходить на передовые позиции, как мы любили это делать в XX в. Поэтому давайте пробовать, давайте ошибаться, но, самое главное, давайте поймем, что тем и хороша политическая конкуренция, что она действительно в определенный момент времени вынимает власть из рук бюрократов и возвращает ее народу, чтобы тот почувствовал ответственность за результаты своего гражданского волеизъявления. Я считаю, что электронное голосование должно обязательно сочетаться со статусом гражданина как налогоплательщика. Он вправе все налоги и выплаты в социальные фонды рассматривать как инвестицию в себя как в современного избирателя».

Политолог, эксперт Центра ПРИСП Арсений Беленький считает, что электронный сбор подписей через МФЦ или портал госуслуг даже более логичный шаг для Москвы, чем электронное голосование:

- Учитывая как развиваются технологии, предположу что это последние выборы в Мосгордуму, где ещё не будет использоваться это технология. Уже сейчас услугами МФЦ по официальным данным охвачены 96% населения города. Во всем мире и в России уже не раз случались скандалы с проверкой достоверности обычных подписей и, наверное, после этих выборов появится желания в дальнейшем избегать подобных эксцессов. Станет ли легче собирать подписи или нет, появятся ли "диванные" партии и политики зависит уже от выбранного технического решения. Из возможных последствий перехода на электронные выборы на всех их этапах я бы выделил потенциальное развитие сетевых сообществ по интересам в противовес традиционным партиям. Когда группа «вконтакте» или «вотсап» может коллективно принять решение поддержать кого-то из политиков и фактически одним кликом проголосовать за него. Вот это может в корне перевернуть электоральные процессы и приблизить российскую демократию к западной, где нишевые, но крайне активные группы являются ключом к победе на выборах.

Исполнительный директор Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов против отказа от сбора подписей для самовыдвиженцев и кандидатов от неквалифицированных партий, равно как и не считает возможным, что власть пойдёт на возвращение избирательного залога:

- А за то, чтобы использовать цикл выборов 2019 года для тестирования процедуры сбора подписей в электронном виде через Госуслуги (не вместо, а в дополнение или комибинированно с традиционным сбором подписей), я выступаю давно. Это нужно было сделать, как минимум, одновременно – а лучше до – с проведением более сложного и спорного эксперимента с электронным голосованием в Москве.

Для электронного голосования критическим остаётся вопрос сохранения анонимности волеизъявления и при этом обеспечения гарантии, что избиратель голосует сам (на обычных участках комиссии выдают бюллетени по паспорту и списку, члены комиссий и наблюдатели могут пресечь голосование «за другого» - а на электронном голосовании нигде в мире нет гарантии от того, что избиратель не передаст свой логин-пароль другому или не проголосует на рабочем месте под контролем начальства).

Для электронного же сбора подписей, наоборот, анонимность не нужна – подпись должна быть верифицирована и проверяема наблюдателями со стороны, функционал «Госуслуг» для этого подходит, а технических нюансов куда меньше.

Только сейчас собирать подписи на РОИ – это уловка для отвлечения внимания от проблем на нынешних выборах. Мы все входим в НЭС ЦИК, где этот вопрос уже ставился публично. Парламентские партии (по крайней мере, КПРФ) готовы вносить такой законопроект. Многие эксперты, поддерживающие петицию, консультируют «Единую Россию», то есть эту инициативу можно и нужно продвигать сейчас на разных площадках, не дожидаясь долгой процедуры голосования на РОИ и затем экспертного её обсуждения.

Помимо этого, нужно к выборам в Госдуму использовать для облегчения сбора подписей ту возможность, о которой весной заявлял ЦИК. Центризбирком вместе с Минкомсвязи намерен в ближайшие пару лет реализовать функционал «Личный кабинет избирателя» и «Личный кабинет кандидата». Уровень цифровизации госуправления вполне позволяет в следующем году на выборах в крупных городах протестировать такой сервис, чтобы – например – все подписные листы, указание должности кандидата из поданных им документов, наименования типа выборов и замещаемой должности, реквизиты счёта автоматически формировались в этом «Личном кабинете». Тогда снизится количество формалистских оснований для браковки подписных листов под предлогом того, что он не так оформлен или не так обозначен тип выборов. Наверное, сервисы ЦИК надо настроить и таким образом, чтобы штабы кандидатов при подготовке итогового пакета подписных листов могли сами проверять соответствие ФИО избирателя и его адреса данным ГАС «Выборы» - а не получалось так, что часть подписей выбраковывается только из-за того, что сотрудники избиркомов ошиблись в «оцифровке» данных с подписных листов.

Я думаю, что если технически, в том числе с использованием возможностей цифрового госуправления, упростить сбор и оформление подписей, то затихнут и разговоры о том, что установленный порог 3% избирателей слишком высок. На примере выборов в Мосгордуму мы увидели, что при должной организации этого процесса и подготовке этот «барьер» проходим, основная выбраковка ведь шла по формальным основаниям. И отказываться от сбора подписей в пользу того же залога нет смысла, так как для оппозиции, не представленной в парламенте, или новичков подписная кампания – это полноценный досрочный этап агитации, который повышает и узнаваемость, и избираемость на входе в основную кампанию, и информированность населения о самих выборах».

Политический консультант, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов уточняет, что «тот же сервер Госуслуги вполне позволяет сделать электронный сбор подписей технологически:

- Это мера, которая уже достаточно давно напрашивается, учитывая, что и президент уделяет большое внимание цифровизации, и в целом это было бы гораздо удобнее для самих кандидатов, а в чем-то – и для жителей. Но главное, это повысило бы легитимность выборов. Сейчас, например, скандал со сбором подписей в Мосгордуму очень сильно бьет по легитимности избирательного процесса.

«Если бы у всех людей была бы подпись, которую невозможно подделать, это было бы здорово, - говорит Леонид Поляков, профессор департамента политической науки НИУ ВШЭ. - Так и правда можно избежать тех скандальных ситуаций, которые были и в Питере, и в Москве, когда какой-то непонятный эксперт определяет достоверность той или иной подписи, решая допускать ли кандидата или нет. Это, кончено, недопустимо. Отсев любого кандидата по непонятным причинам, очевидно тут же снижает конкурентность, а в конечном счете снижается и легитимность, потому что те люди, которые выступали за дисквалифицированного кандидата, просто не признают выборы. Другой вопрос, как технологически это сделать. Есть опасности, и потому такие подписи должны быть максимально защищены от любых дальнейших противозаконных манипуляций. Киберпреступность - это серьезная угроза подобной идее перехода к электронным подписям».

Алексей Чадаев, политолог, директор «Института развития парламентаризма» также поддерживает идею: «Я за. Ведь в чем смысл подписей? В том, чтобы доказать системе, что за тем или иным человеком, который претендует на выборную должность, стоит какая-то значимая группа социальной поддержки. Это же целое большое занятие, пойти найти этого сборщика, все грамотно заполнить. Поэтому я за цифровой сбор. Это просто удобнее».