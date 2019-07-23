Порошенко намерен «расшатывать ситуацию» на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко собирается создать и возглавить «протестное движение в парламенте и в стране», пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на анонимный источник близкий к окружению политика.

Основной целью данного движения является досрочная смена власти в стране и дискредитация партии действующего президента страны Владимира Зеленского, сообщает источник.

«Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха», - цитирует издание слова своего собеседника.

Порошенко в свою очередь предлагает объединяться «на европейской и евроатлантической платформе», забыв про «эмоции избирательной кампании». Как говориться в официальном заявлении Порошенко, идейно близкими для себя его партия «Европейская солидарность» считает политическое объединение «Голос» Святослава Вакарчука.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Раду 21 июля побеждает партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», набрав 42,68%. Также в парламент проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».