Порошенко снова приглашают на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) официально объявило о вызове на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко на 25 июля. Порошенко вызван по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Кроме того, ГБР расследует несколько уголовных дел, где фигурирует Порошенко.

Ранее ГБР вызывала Порошенко вызван на допрос 17 июля этого года, но экс-президент не явился. По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, его клиент не получал повестки на допрос в ГБР на 17 июля. При этом адвокат экс-президента опубликовал письмо, направленное им в ГБР, где он сообщает что Порошенко до 21 июля «часто находится за пределами Киева» и не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку «существенно занят в деятельности, связанной с выборами».

Кроме того, Головань посоветовал следователю ГБР, если тот желает допросить Порошенко, присылать повестки с датой после 21 июля. На прошедших парламентских выборах партия Порошенко «Европейская солидарность» получила более 8% голосов, прошла в парламент и экс-президент, возглавляющий список партии, получит депутатскую неприкосновенность. Однако партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получила в парламенте более половины мест и сможет в любой момент снять неприкосновенность с Порошенко.