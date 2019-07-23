Приток мигрантов обновил рекорд 10-летней давности

Эксперты зафиксировали резкий прирост мигрантов в России, сообщается в мониторинге Института Гайдара.

Уточняется, что больше приезжать стали на заработки граждане Украины и Армении. Однако аналитики склонны считать, что изменения в статистики связано с коррекцией методики подсчета, поскольку объективных причин для столь резкого миграционного всплеска нет. При этом в документе сообщается, что значительно снизилась доля легальных мигрантов в России.

Для сравнения, мигрантов в России за первые четыре месяца текущего года стало больше на 57,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Если брать цифры, то в Россию приехало с января по апрель 2019 года 98 тысяч мигрантов. В мониторинге говорится, что это крупнейший миграционный прирост за 10 лет.