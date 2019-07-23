Роскачество определило лучшие фотоаппараты

Специалисты Роскачества совместно с аналитиками Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали рынок российской фототехники, определив лучшие фотоаппараты, сообщает сайт российского ведомства.

Лидером рейтинга признан беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha 7 III, следом с небольшим отставанием по параметрам проверки идут две модели Nikon — Z6 и Z7.

Первое место среди фотоаппаратов для портретной съемки занял Fujifilm X-Pro2, который в купе с объективом того же производителя - Fujinon Super EBC 35 mm 1:1.4 R, позволяет быстро и без особой возни с настройками произвести качественные фотопортреты.

Также для тех, кто не очень привык углубляться в настройки цветопередачи подойдут Sony Alpha 7 III, Fujifilm X-T3 и Canon EOS M100, которые автоматически выставят все нужные под то или иное освещение параметры. А вот для любителей видеосъемки незаменимым станет Nikon Z7, говорится в отчете Роскачества.

Из зеркальных фотоаппаратов ведомство смело рекомендует Canon EOS 77D с автоматическими настройками камеры. А для знатоков подойдет Nikon D3500 с ручной настройкой режима съемки.