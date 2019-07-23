Американские следователи шантажировали украинского олигарха

В материале опубликованном американской газетой The Hill утверждается, что июне 2017 года первый заместитель спецпрокурора Роберта Мюллера Эндрю Вайсманн встретился с адвокатами украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Вайсманн предложил снять обвинения выдвинутые в США против Фирташа в обмен на компромат на президента США Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера. Вайсманн был уверен, что Пол Манафорт во время работы на Украине на Виктора Януковича и «Партию Регионов» координировали свою с российскими представителями. Однако Фирташ не смог предоставить интересующие американцев доказательства.

Фирташ был арестован в Австрии по запросу США еще в марте 2014 года и выпущен под залог в 174 млн долларов. В 2014 году перед президентскими выборами на Украине к влиятельному олигарху в Вену прилетали Петр Порошенко и Виталий Кличко. По результатам встречи Фирташ поддержал кандидатуру Порошенко в качестве президента и запретил Кличко учувствовать в президентских выборах. 25 июня этого года Верховный суд Австрии принял решение экстрадировать Дмитрия Фирташа в США, а 16 июля министр юстиции Австрии подписал решение об экстрадиции и на данном этапе юристы Фирташа пытаются обжаловать решение министра юстиции. В США Фирташу грозит до 50 лет тюремного заключения по обвинению в коррупции.