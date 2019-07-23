Создаем бэк-офис проекта «Пилим по России»

На этот раз мы не будем описывать бизнес конкретной компании, а поговорим о нашем проекте, о том что за 9 месяцев его существования у нас стало рождаться.

<Пилим по России> растёт и развивается, ежедневно мы получаем большое количество заявок, проектов, инициатив и предложений. Проект достиг такого масштаба, когда необходима большая команда и чёткая система, чтобы всё работало. Уже в течение двух месяцев ведутся разговоры о том, чтобы систематизировать процесс - создать бэкофис, позволяющий объединять ресурсы инвесторов и труд компетентных людей, чтобы воплощать самые разные бизнес-идеи.

Уже на протяжении нескольких месяцев в рамках проекта мы активно сотрудничаем с Дмитрием Прокофьевым, именно на его широкие плечи сейчас и возлагается эта непростая работа.

Дмитрий, бизнесмен из Подольска, обладает внушительным опытом - он работал на государственной службе, в сфере строительства, консалтинговых услуг, маркетинга и рекламы. Основное направление деятельности - финансовая грамотность и финансовые рынки.

Задачи бэкофиса: обслуживать поступающие инициативы, набирать команду профессионалов и создавать новые проекты.