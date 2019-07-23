Украина снизила стоимость газа для промышленности

Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» с 1 августа текущего года снижает цену на газ для промышленных предприятий, покупающих его на условиях предоплаты и более 50 тыс. кубометров в месяц, на 7,5% . Стоимость снижается с 6020 гривен (231 доллар США) до 5568 гривен (214 долларов США) за тысячу кубометров. Для остальных промышленных предприятий стоимость газа снижена на 7,2% с 6727 (258 долларов США) 6245,2 (240 долларов США) за тысячу кубометров.Ранее «Нефтегаз Украины» снизил цену природного газа для населения в июле месяце на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В июне, в свою очередь, цена газа для населения была снижена 7,3% - тогда в «Нефтегазе Украины» объяснили снижение стоимости газа падением в Европе.