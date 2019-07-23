Украинский спецназ направляется в Донецкую область для подавления митинга у избиркома

В МВД Украины приняли решение направить спецназ в город Покровск, расположенный в Донбассе на подконтрольных Киеву территориях.

Согласно информации местных СМИ, причина такого радикального решения – акция протеста, которая проходит у окружной избирательной комиссии (ОИК). Ранее наблюдатели в ОИК №50 сообщили о многочисленных нарушениях в ходе досрочных выборов в украинский парламент, после этого у здания избиркома началась бессрочная акция протеста. При этом отмечается, что её участники установили у входа в здание, где размещается избирком, палатки. Также есть информация, что протестующие принесли туда автомобильные шины и собираются их поджечь.

«В этой связи МДВ Украины приняло решение перебросить воздухом в Донецкую область резервные группы спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», - подчёркивается в заявлении ведомства, которое размещено в его официальном микроблоге в Twitter.