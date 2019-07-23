Умер бывший лидер Китая Ли Пэн

На 92-м году жизни скончался бывший китайский лидер, экс-премьер Государственного совета КНР, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Пэн.

Об этом передаёт «Синьхуа». По данным агентства политик скончался 22 июля в 23:11 по местному времени.

Наша справка

Ли Пэн родился 20 октября 1928 года, с 1988 по 1998 год занимал должность премьера Госсовета КНР. Ли Пэн считается одним их самых непопулярных политиков в Китае, в основном из-за отсутствия харизмы, а также имиджа проводника жёсткой линии, коррупционных скандалов среди членов его семьи и роли в подавлении студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь, за что получил прозвище «Пекинский мясник».

Между тем, именно Ли Пэн сумел справиться с экономическими и социальными проблемами в Китае, прежде всего, благодаря жёсткой денежной политике, контролю цен и урезанию госкредитов, которые выдавались населению и мелкому бизнесу, что остановило инфляцию. Эти методы до сих пор применяются нынешним правительством Китая.