В Литве озвучили главную угрозу для Европы, и это не Россия

Жигимантас Павиленис – экс-посол Литвы в США, а ныне депутат литовского парламента – назвал главную угрозу для всей Европы. И это, что очень удивительно, если и как-то связано с Россией, то очень опосредованно. По его мнению, планы Минска по запуску Белорусской АЭС – угрожают всем странам Старого Света.

При этом депутат подчеркнул, что власти страны должна как можно скорее заняться укреплением энергетической безопасностью в регионе, передаёт «Sputnik Литва».

«Если Белоруссия запустит АЭС уже этой осенью, то данное событие станет страшным ударом для всего континента. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы противодействовать этому угрожающему проекту», – резюмировал Павиленис.

Напомним, первая белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, всего в 50 км от Вильнюса. Пуск первого энергоблока АЭС запланирован осенью 2019 года.