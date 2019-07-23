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В России могут сузить парковочные места

Москва, 23.07.2019

Парковочное машиноместо могут уменьшить на 0,5 метра в ширину и на 0,3 метра в длину. Об этом сообщает газета «Известия» 23 июля. Минимальные нормативные габариты в настоящее время составляют 5,3х2,5 метра.

Мера призвана помочь улучшить ситуацию на узких дорогах, рассказал изданию  глава комитета «Удобная дорога» Александр Шумский. Он подчеркнул, что на некоторых проезжих участках из-за недостаточной ширины проезжей части невозможно припарковать машину.

Чиновник сообщил также, что разметки для парковки новых размеров появятся уже в ноябре этого года. После утверждения новых габаритов размер одного машиноместа будет зависеть  от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.

К примеру, если парковочное пространство расположено вдоль дороги, то ширина будет составлять 2 метра, то есть на полметра меньше нынешнего стандарта, при этом длина не изменится, она останется 5,5 метра. И наоборот, парковочное место уменьшится в длину до 5 метров, если парковка расположена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, а ее ширина останется прежней, рассказал Шумский.

Также эксперты уверены, что местным бюджетам при данном порядке удастся заработать лишние средства в бюджет за счет увеличения платных парковок в городах.

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