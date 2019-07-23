В Росстате назвали самую распространенную зарплату в России

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата), большинство россиян ежемесячно за свою работу получают 23,5 тыс. руб. Это, так называемый модальный (встречающийся чаще всего) уровень заработка. Как пояснили эксперты, именно этот показатель, а вовсе не средняя з/п (сумма окладов, разделенная на их количество) в реальности отражает уровень дохода населения страны, пишет газета «Известия».

При этом в Росстате отметили, что по данным на апрель 2019 года средняя зарплата в РФ составляла примерно 48 тыс. рублей, то есть в два раза была больше модальной, что свидетельствует о серьёзном имущественном расслоении в российском обществе.

Также в ведомстве рассказали, что медианный показатель зарплаты (статическая величина, означающая, что 50% работающего населения получает доход меньше этого значения, 50% – больше) оказался равен 34,4 тыс. руб.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Росстата, количество наших соотечественников, зарабатывающих ежемесячно более 1 млн руб. увеличилось на 38%. При этом некоторые специалисты, которые трудятся в сфере культуры (звёзды кино и шоу-бизнеса), спорта (профессиональные футболисты и хоккеисты, а также их агенты), организации досуга и развлечений (музыкальные продюсеры), имеют средний ежемесячный доход около 6 млн руб.