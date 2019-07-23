В Совфеде прокомментировали слова Помпео об «упрашивании» России

Утверждения госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россию пришлось «упрашивать» не нарушать важные международные договоры, является верх цинизма, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Об «упрашивании» России соблюдать нормы и договоры 22 июля заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По словам сенатора подобные высказывания являются «форменным политическим цинизмом», в американской администрации пытаются все свалить «с больной головы на здоровую».

Джабаров высказал непонимание, если США «умоляли Россию не нарушать договоры», то почему они не посетили презентацию новой российской ракеты. На мероприятие они были «приглашены вместе с союзниками по НАТО», сообщил Джабаров.

Накануне, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что со своей стороны Москва приложила все усилия, для сохранения Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.