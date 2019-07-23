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За нелегальную продажу билетов на футбол будут штрафовать

Москва, 23.07.2019
  • За нелегальную продажу билетов на футбол будут штрафовать

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Российские сенаторы одобрили закон об административной ответственности за незаконную реализацию билетов, а также реализацию фальшивых билетов на матчи футбольного Евро-2020.

Согласно документу, незаконные реализаторы заветных квитков будут оштрафованы на сумму от 20 до 25-кратной стоимости входного билета, но не менее чем на 50 тыс. руб. Это касается физических лиц, передаёт РИА Спорт.

Должностные лица и предприниматели без лицензии на право распространения билетов попадут на более крупный штраф, размер которого составит не менее 150 тыс. руб. Юридических лица – заплатят от 500 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, к предпринимателям и юрлицам в качестве альтернативного наказания может применяться административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За продажу фальшивых билетов физлицо попадёт под штраф в размере 50-70 тыс. руб.; должностные лица и предприниматели – 150-200 тыс. руб.; юрлица – 1-1,5 млн руб.

Отмечается, что данные меры показали свою эффективность во время проведения в РФ ЧМ-2018 по футболу, поэтому организаторы Евро-2020 рассчитывают, что и на этот раз перед спекулянтами и мошенниками будет поставлен надёжный юридический заслон.

Наша справка

Евро-2020 по футболу – 16-е юбилейное первенство. Это будет второй чемпионат Европы, в финальной части которого сыграют 24 сборные, и первый, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств. Четыре матча турнира состоятся в Санкт-Петербурге.

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